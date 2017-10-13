Югра: по тысяче рублей ко Дню рождения округа

Ханты-Мансийск, , 11:13 — REGNUM Власти Ханты-Мансийского автономного округа традиционно отметят День образования ХМАО единовременной денежной выплатой неработающим пенсионерам, проживающим в Югре и Тюменской области. Ветераны получат от 650 до 1000 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, данная выплата производится с 2015 года, с 85-й годовщины образования ХМАО. В 2016 году её получателями выплат станут более 248 тыс. жителей автономного округа. Выплата будет производиться в беззаявительном порядке до 1 декабря 2017 года.

Пенсионеры, проживающие в Тюменской области, могут рассчитывать на выплату в 650 рублей в том случае, если они проработали в Югре 15 и более лет. Ожидаемая численность таких получателей — 8 725 человек.

Отмечается, что выплата тюменским пенсионерам будет осуществлена департаментом социального развития Тюменской области за счет средств межрегиональной программы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО «Сотрудничество» на 2017 год.

При этом отметим, что в сравнении с 2015 годом эти деньги уже обесценились. По данным органов статистики, уровень инфляции на территории ХМАО за январь — сентябрь 2017 года вырос на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Кроме того, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в сентябре составила 4565,1 рублей на одного человека. И это на 3,2% больше, чем было в декабре 2016 года.

История ХМАО берёт начало с 10 декабря 1930 года, 10 декабря, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Самарово. Затем 23 октября 1940 года округ был переименован в Ханты-Мансийский национальный округ. С 1978 года он стал называться Ханты-Мансийским автономным округом. В 2003 году по указу президента РФ ХМАО получил название «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра».

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