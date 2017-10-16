В Москве завершается реконструкция Горьковского шоссе: фоторепортаж

Москва, , 17:11 — REGNUM В Московском регионе близится к завершению реконструкция Горьковского шоссе. Согласно плану, в районе Балашихи на трассе М7 будет три транспортных развязки. Две из них уже ввели в эксплуатацию: одну в районе дивизии Дзержинского, вторую в районе ул. Советской. Также почти готова третья развязка на пересечении с Леоновским шоссе. Сейчас строители устанавливают вдоль эстакад шумозащитные экраны. Движение на новых участках запускают по мере готовности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Город Балашиха находится к востоку от Москвы. До начала реконструкции шоссе оно отличалось огромными пробками: пятикилометровый участок можно было преодолевать более часа. Так, основной затор создавали те, кто поворачивал в Балашиху. Причём к большой очереди на светофоре добавлялись транзитный авто и поток следующих на дачи летом. Также шоссе отличалось большим количество регулируемых наземных переходов и регулируемых пересечений. В итоге заторы на дороги формировались уже к 6 часам утра.

Планируется, что после запуска новых участков максимальная скорость движения по трассе ощутимо возрастёт, что разгрузит движение в районе города. Появятся сквозные безсветофорные эстакады, количество полос в отдельных местах увеличится до десяти, вырастет пропускная способность. Потоки автомашин разделит путепровод: городской транспорт уйдет по эстакаде на местные дороги, а транзитный будет перемещаться без светофоров по второму этажу шоссе.

Напомним, строительство новых участков и реконструкцию основного шоссе начали в 2014 году. Третью эстакаду по графику планируют открыть для движения 1 ноября 2017 года. Всего в работах задействованы более 400 человек.

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