Демографический кризис: почему женщины отказываются рожать

Челябинск, , 09:16 — REGNUM В Челябинской области за восемь месяцев 2017 года резко снизилось количество родившихся детей. В сравнении с январём — августом 2016-го их стало меньше на 3 тыс. 700, сообщила на встрече с журналистами заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

При этом за предыдущий период число родившихся снизилось на 450 человек. Таким образом, в 2017 году количество родившихся резко снизилось. Тенденция к снижению будет сохраняться.

По её словам, одной из причин этого является низкое число детей, родившихся в 1990-е годы. Именно они уже вступили в фертильный возраст. Но для воспроизводства населения их крайне мало.

Свой вклад вносят и аборты. За последние годы их число резко снизилось, но и сейчас на каждые 10 случаев рождения детей приходится примерно четыре аборта. Ежегодно на Южном Урале их совершается около 10 тысяч.

При этом если раньше беременность прерывали в основном совсем юные девушки, беременность которых наступила неосознанно, то теперь среди них всё больше женщин в возрасте 30 лет и старше. И на первый план выходят отнюдь не жилищные проблемы. Сами женщины среди причин прерывания беременности называют неуверенность в своих мужчинах, в их желании воспитывать детей.

«Мы проводили большой общественный совет и общественное мнение собирали различных вообще слоёв. Что мешает женщине вынашивать? Вы знаете, что на первый план они поставили? Уверенность в своём мужчине и желание мужчины, чтобы он был надёжной опорой и хотел иметь второго, третьего ребёнка», — отметила замминистра.

Среди факторов, которые могут побудить женщину родить, Виктория Сахарова назвала уверенность в завтрашнем дне, экономическую ситуацию в стране, а также уверенность в партнёрских отношениях внутри семьи.

При этом она отметила, что семьи Южного Урала всё чаще решаются на рождение второго и даже третьего ребёнка. По её словам, многодетность входит в моду.