Продолжительность жизни сельских жителей в РФ увеличилась на 2,5 года

Москва, , 09:03 — REGNUM В России увеличилась продолжительность жизни сельских жителей. Так, за последние пять лет отмечено увеличение на 2,5 года (с 67,9 до 70,5 года). Такие данные привела министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает «Медвестник».

Снижение смертности на селе составило 6,6%, динамика этого показателя среди селян в два раза больше, чем среди городского населения.

По словам Скворцовой, смертность на селе снизилась от всех заболеваний: от болезней системы кровообращения — на 25%, от болезней органов дыхания — на 10%, от внешних причин — на 19%, от инфекций — на 7,3%, от туберкулеза — на 43%.

За последние пять лет заболеваемость туберкулезом и алкоголизмом у жителей села снизилась на 26,5 и 32% соответственно.

Младенческая смертность в российских селах также уменьшилась на 16,5% (с 9,1 до 7,6 на 1 000 родившихся живыми в 2016 году).

При этом министра отметила, что материнская смертность в сёлах пока два раза выше, чем в городах. Это связно с тем, что женщины желают рожать рядом с домом, а в не специализированных медучреждениях.

Кроме того, в 1,8 раза выше, чем в городе, смертность от абортов, которые женщины делают вне лечебного учреждения.

«Если сравнить динамику смертности, она существенно быстрее выравнивается на селе, чем в городе», — подчеркнула глава Минздрава.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, продолжительность жизни граждан Российской Федерации впервые достигла 72,5 лет, увеличившись за 7 месяцев текущего года на 0,63 года.

При этом смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения.

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