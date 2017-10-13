Экс-министру транспорта Прикамья инкриминируют крупную взятку

Пермь, , 09:01 — REGNUM В Пермском крае громкое уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта теперь находится в производстве в другом ведомстве. УФСБ передало материалы в СУ СКР по региону. В настоящее время фигуранту инкриминируют получение крупной взятки, тогда как ранее он подозревался в злоупотреблении полномочиями, сообщают СМИ.

По данным портала «НеСекретно», при производстве по делу были усмотрены признаки преступления, расследование которых относится исключительно к подведомственности СКР. Стоит отметить, что УФСБ занималось расследованием почти год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновник был отстранён от должности в октябре 2016 года. Экс-министр находится под подпиской о невыезде и своей вины не признаёт. Он подозревается в лоббировании интересов тюменской организации при проведении аукциона по строительству обхода Чусового.

Бывший глава краевого ведомства был доставлен на допрос прямо с заседания бюджетного комитета Законодательного собрания края, где должен был выступать с докладом о состоянии дорог.

По версии силовиков, в 2015 году коммерческая организация приобрела квартиру, якобы принадлежавшую экс-министру, по завышенной цене. За «разницу» чиновник будто бы обещал оказать содействие в получении подряда на строительство дороги на 2 млрд рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, первый аукцион на строительство обхода Чусового провели в 2015 году. Подавались четыре заявки, из которых две отклонили. Участниками стали две компании: ООО «Уренгойдорстрой» (Новый Уренгой) и ООО «Мостострой-12» (Тюмень). Тюменская компания снизила в ходе торгов максимальную цену контракта на 10 млн рублей — 0,5% от стартовой стоимости. «Уренгойстрой» сделал шаг, снизив стартовую цену на 1 копейку. В итоге победителем признали тюменский «Мостострой-12».

Антимонопольная служба усмотрела нарушение закона «О защите конкуренции», и аукцион проводился ещё раз — в 2016 году. Но новые электронные торги почти повторили предыдущий результат. Аукцион успешно провели только с третьей попытки. Зимой 2017 года победителем признано ЗАО «Уралмостострой», чей филиал в Перми («Мостоотряд-123») боролся за контракт несколько лет, но дважды не допускался к участию.