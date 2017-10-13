Москву и Подмосковье в выходные дни зальют дожди

Москва, , 08:38 — REGNUM В выходные дни (14−15 октября) в Москве и Подмосковье ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, передают «Метеоновости».

По словам синоптиков, виновником ненастной погоды в московском регионе стал циклонический вихрь. Атмосферные фронты, пришедшие с северо-запада Европейской России, сохранят облачную и дождливую погоду.

В субботу и воскресенье Москву и ее окрестности будет поливать дождями. В московском регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Дожди будет сопровождать шквалистый ветер западного и северо-западного направлений, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье ночью составит от +4 до +6 градусов, по области местами до +2.

Днем максимальная температура в столице +6.+8, по области от +4 до +9 градусов, что соответствует середине осени.

Атмосферное давление очень низкое: 14 октября — 741 мм рт ст, а 15 октября понизится до 738 мм рт ст, (ниже нормы 10−12 единиц).

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 октября в Москве ожидается облачная погода, пройдут дожди. Максимальная температура в столице +9…+11 градусов, в Подмосковье +6…+11. Ветер южной четверти 4−9 м/с. Атмосферное давление понизится до 736 мм рт. ст.

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