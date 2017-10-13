СМИ: Телеканалы отказались показывать рекламу «Матильды»

Москва, , 08:36 — REGNUM Российские телеканалы отказались рекламировать фильм «Матильда» и вернули компании-прокатчику «Каропрокат» выплаченные за рекламу финансовые средства. Об этом русской службе ВВС сообщил режиссер картины Алексей Учитель и подтвердил знакомый с ситуацией источник.

Перечислить телеканалы режиссер отказался, но подтвердил, что речь идет, в частности, о трех федеральных каналах. Учитель также добавил, что не знает по какой причине рекламная кампания была отменена.

«На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили, — сказал он. — Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует».

Представители телеканалов не ответили на запрос британской телерадиокомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, верующие, заявляющие, что фильм «Матильда» оскорбляет религиозные чувства, собрали подписи из регионов страны для обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

По их словам, они опасаются негативного влияния фильма на общество, а также провокационных действий со стороны других противников киноленты.

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