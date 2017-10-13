Днем в Москве ожидается до +11°С и дождь

Москва, , 08:18 — REGNUM В Москве в пятницу, 13 октября, дневная температура повысится до +11°С, ожидается слабый непрерывный дождь в течение всего дня, передает Гидрометцентр России.

Западный ветер 1−2 м/с сменится к 14 октября на северно-западный и принесет небольшое похолодание до +8°С. Дожди продолжатся в течение всей следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 октября в Москве выпадет 10 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы (59 мм). Всего с 1 октября в столице зафиксирован 31 мм осадков.

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