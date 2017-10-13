Власти Москвы продлили программу «Моя улица» до 2020 года

Москва, , 08:02 — REGNUM Столичные власти решили продлить программу благоустройства «Моя улица» до 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета города, который был одобрен на заседании мэрии 10 октября.

Как следует из документа, в 2018 году расходы на программу составят 33,3 млрд рублей, в 2019-м — 30,6 млрд рублей, в 2020 году — 30,5 млрд рублей. Таким образом, столичные власти потратят на реализацию программы дополнительно 94,5 млрд рублей.

Изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015−2018 годы. За первые два года в рамках программы отремонтировали более 100 улиц, в 2017 году работы должны пройти на 80 столичных улицах.

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Глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Степан Орлов затруднился прокомментировать изданию, каким образом программа будет реализовываться после 2018 года и какие районы в нее войдут.

«Бюджет только внесен. Мы будем рассматривать его на комиссии, в том числе направления, связанные с благоустройством города», — сообщил он.

Напомним, программа по благоустройству «Моя улица» предполагает обновление фасадов зданий, расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, а также создание дорожек для велосипедистов и установку современных энергосберегающих фонарей. В сентябре в Москве завершился основной ремонт и благоустройство на почти 100 улицах и городских территориях.

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