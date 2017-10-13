Продюсер Вайнштейн пройдет курс лечения от сексуальной зависимости

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM 65-летний продюсер из Голливуда Харви Вайнштейн, обвиненный в многочисленных домогательствах к женщинам, пройдет курс лечения от сексуальной зависимости. Об этом сообщает телекомпания ABC.

«Вайнштейн покинул Лос-Анджелес и отправился в реабилитационную клинику для поведенческих проблем», — передает вещатель.

Где именно находится реабилитационный центр не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) заявила, что приостанавливает членство Харви Вайнштейна. Продюсер стал предметом разбирательств после статьи, которая вышла 5 октября в газете The New York Times.

В статье Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами.

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