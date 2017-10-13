Большинство якутян «за» новый статус парка «Ленские стобы»

Якутск, , 06:05 — REGNUM Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) подвело итоги широкой общественной дискуссии, которая развернулась вокруг придания природному парку «Ленские Столбы» статуса «Национального», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Большинство якутян поддерживают или по крайней мере не возражают против этого.

Так, по информации общественной организации «Якутяне — за Национальный парк «Ленские столбы» около 25 тысяч жителей со всей республики выразили свою поддержку в создании Национального парка. Среди них жители наслегов, граничащих с территорией парка, а также активисты общественных организаций, ветераны природоохранной сферы, культурная и научная общественность республики, все члены родовых общин, занимающихся традиционным природопользованием на территории парка.

В то же время, конечно, не обошлось и без недовольных этим решением. Их в разы меньше, но они создают вокруг себя информационный шум различными приемами, включая написание обращений к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому. Основной довод противников — якобы они ничего не знали о готовящемся придании статуса «Национальный парк». Аргумент выглядит очень странным: около 80 публикаций в местных СМИ, дебаты на 18 дискуссионных площадках (выездные общественные обсуждения, заседания, круглые столы, совещания, экологические советы и т.д.). При этом закрываются глаза на очевидные преимущества смены статуса, в частности, на то, что в парке увеличится штат и пополняться он будет за счет местных жителей близлежащих наслегов и членов родовых общин.

Задуманное «второе дыхание» развития международного туризма на территории нацпарка (обустройство рекреационных объектов, производство и продажа сувениров, местной с/х продукции туристам и т.п.) соответствует требованиям Конвенции об охране и популяризации объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, повышает туристическую привлекательность парка «Ленские Столбы». Ведь по требованиям Конвенции ответственность за сохранение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО возлагается на государство, в пределах которого расположен объект.

В рамках официального визита в Якутию генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила свою поддержку в реализации проектов Республики Саха (Якутия), в том числе по усилению изучения уникального геологического наследия на территории Хангаласского (в том числе территория парка), Алданского, Олекминского районов.

Таким образом, резюмирует минприроды Якутии, по результатам проведенных общественных обсуждений, большинство респондентов поддерживает повышение статуса природного парка «Ленские столбы» до Национального парка.