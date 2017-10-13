Якутия будет митинговать против химзавода: Не намерены отмалчиваться!

п. Нижний Бестях, Якутия, , 05:55 — REGNUM Якутяне не будут отмалчиваться в случае лоббирования и продавливания вредных для здоровья проектов. В этом уверен председатель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 14 октября в Якутске состоится митинг, где жители региона и общественники потребуют, чтобы их хотя бы ознакомили с проектом газоперерабатывающего комплекса, который намерены строить в Мегино-Кангаласском районе республики.

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По словам Ивана Степанова, не смотря на просьбы экологов, проект до сих пор не представлен им для ознакомления.

«Мы продолжаем требовать правдивой информации об этом химзаводе и настаиваем на том, чтобы при его строительстве обязательно учли мнение института мерзлотоведения», — сообщил общественник.

Место для митинга тех, кто за экологию и против вредных производств в виде метанолового завода, власти Якутска определили подальше от центра города, потому что там будут проходить различные мероприятия. Но Иван Степанов уверен, что обеспокоенные угрозой в виде газоперерабатывающего комплекса жители республики придут высказать своё мнение даже в район аэропорта, куда их отправили митинговать.

«Это не совсем удобное место, но мы думаем, что много людей придёт, и это должно дать сигнал власти, что население республики не будет отмалчиваться в случае лоббирования и продавливания вредных для здоровья проектов, — пояснил общественник. — Мы против строительства газохимического завода в том виде, как он до этого заявлялся. У них там предполагались сбросы воды, сейчас они говорят о том, что будет строиться газоперерабатывающий комплекс без сброса, но такого проекта мы не видели. Сейчас мы будем подключать к этой теме российских экологов, и обязательно будем защищать интересы наших жителей, чтобы не подвергать их рискам. Народ очень обеспокоен, мы настроены решительно и считаем, что жители республики имеют право на благоприятную окружающую среду».

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Иван Степанов сообщил, что по информации его движения, предполагаемое место для строительства химзавода всё то же, что и в 2015 году — Мегино-Кангаласский район, между городом Павловск и посёлком Нижний Бестях. Общественник уверен, что для таких опасных производств нужно выбирать место не возле населённых пунктов и не вблизи водоёмов. Однако для ЯТЭК это место действительно удобное, констатировал эколог: две высоковольтные линии, федеральная дорога, река, газопровод, и в целом концентрация в одном месте всех этих стратегических моментов.

«Сейчас стоит вопрос определения лицензиата, и это будет иностранная компания. ЯТЭК тут заинтересовано в том, чтобы реализовать свой газ и получить метанол для своих целей. Мы понимаем, что без вреда такое производство открыть вряд ли получится, и допускаем определённый вред, но не в том виде, в котором это было нам предложено в 2015 году», — также разъяснил свою позицию Иван Степанов.

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Он намерен встретится с представителем ЯТЭК на дебатах, которые были обещаны одним из сотрудников компании и запланированы на 20-ые числа октября. Эколог готовит вопросы, и надеется получить на них исчерпывающий ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии снова собрались строить газоперерабатывающий комплекс, от которого жители Якутии с трудом отбились митингами и протестами в 2016 году. Представитель ЯТЭК успокаивает: производство не вредное. Экологи и общественники в ответ удивляются: как может быть совершенно безопасным производство метанола, тем более на берегу реки Лена и в сельскохозяйственном районе республики.

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«Как эколог я однозначно против, — комментировала перспективу строительства завода по производству метанола на берегу Лены кандидат биологических наук, профессор СВФУ Прасковья Гоголева. — Естественно, вред наносить окружающей среде предприятие в любом случае будет, тем более в наших условиях вечной мерзлоты. К тому же, наша вода холодная, и не имеет способность очищаться. Наши леса зимой спят, и также не имеют возможности очищать воздух. Пока не докажут, не заверят, что на производстве будут соблюдаться условия безопасности и качественная очистка, люди будут против. Пока не верится, что всё будет хорошо».