На Камчатке снизился уровень безработицы

Петропавловск-Камчатский, , 05:48 — REGNUM В Камчатском крае за сентябрь 2017 года уменьшилось число безработных граждан. Показатель снизился на 0,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном агентстве занятости населения и миграционной политики.

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В начале октября количество официально зарегистрированных безработных жителей Камчатки составило 2 199 человек, что на 0,1% меньше, чем в сентябре. Таким образом, за месяц работу смог найти 91 человек.

В органы службы занятости работодатели Камчатки заявили 5,3 тыс. вакансий. На одно вакантное место приходится 0,5 незанятого гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в РФ снижается с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных, к 4 октября безработными числятся 723 тыс. 977 человек.