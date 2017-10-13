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На Камчатке снизился уровень безработицы

Общество

Трудоустройства ищут свыше 2 тыс. человек

На Камчатке снизился уровень безработицы
Безработные. Скульптурная композиция

Петропавловск-Камчатский, 13 октября 2017, 05:48 — REGNUM  В Камчатском крае за сентябрь 2017 года уменьшилось число безработных граждан. Показатель снизился на 0,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном агентстве занятости населения и миграционной политики.

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В начале октября количество официально зарегистрированных безработных жителей Камчатки составило 2 199 человек, что на 0,1% меньше, чем в сентябре. Таким образом, за месяц работу смог найти 91 человек.

В органы службы занятости работодатели Камчатки заявили 5,3 тыс. вакансий. На одно вакантное место приходится 0,5 незанятого гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в РФ снижается с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных, к 4 октября безработными числятся 723 тыс. 977 человек.

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Безработица