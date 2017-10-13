Окурок сигары Черчилля продали на аукционе за $12000

Лондон, , 03:20 — REGNUM Недокуренную кубинскую сигару Уинстона Черчилля продали на онлайн-аукционе за $12 тыс., сообщает The Daily Mail.

Известно, что окурок сигары Черчилля приобрел анонимный американский коллекционер из Палм-Бич, штат Флорида.

Сигара марки La Corona была раскурена британским премьер-министром во время вылета из парижского аэропорта Ля Бурже 11 мая 1947 года.

Окурок сохранил для истории британский летчик, капрал Уильям Алан Тернер, который хранил его в домашней коллекции вместе с фотографией Черчилля, также сделанной 11 мая 1947 года.

Напомним, Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951−1955 годах, который всегда был известен как заядлый курильщик, прожил 90 лет, с 1874 по 1965 годы.

Тем не менее Минздрав предупреждает: курение это яд.

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