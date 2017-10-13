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Ливни привели к гибели людей в китайской провинции Хубэй

Общество

Материальный ущерб оценивается в более 4 млрд юаней

Ливни привели к гибели людей в китайской провинции Хубэй
Ливень

Ухань, Китай, 13 октября 2017, 00:50 — REGNUM  Проливной дождь в провинции Хубэй, расположенной в центре Китая, привел к гибели пятерых жителей, сообщает 12 октября агентство «Синьхуа».

Ливни стали причиной эвакуации 26,7 тыс. человек, разрушили более 8,5 тыс. домов и нанесли прямой экономический урон в регионе, оцениваемый в 4 млрд юаней (порядка $608 млн).

Местный департамент бюро общественных связей уже занялся отправкой товаров первой необходимости и средств нейтрализации последствий разгула стихии в затронутые непогодой районы провинции.

Напомним, что недавно в Китае завершились празднования Дня образования КНР. За неделю празднеств непогода унесла жизни двадцати трех человек. Эвакуации подверглись жители провинций Аньхой, Хэнань, Хубэй, Сычуань и Шэньси.

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