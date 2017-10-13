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Скворцова: страсть к селфи — это проявление распущенности и эгоцентризма

Общество

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Скворцова: страсть к селфи — это проявление распущенности и эгоцентризма
Селфи

Москва, 13 октября 2017, 00:11 — REGNUM  Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова высказала уверенность в том, что избыточная любовь к самофотографированию (селфи) является признаком распущенности и эгоцентризма. Об этом Скворцова заявила накануне, 12 октября, в онлайн-шоу в сети «Одноклассники», которое состоялось в рамках федеральной недели здоровья.

«Это рассматривается мной как распущенность и проявление эгоцентризма. Нельзя измерить весь мир в себе, тем более что ты — это не твое тело и не твое лицо, это совершенно иная материя. Даже если тебя завтра обезобразят или поменяют тебе лицо, ты всё равно останешься самим собой», — пояснила свое отношение к селфи Скворцова.

Также министр здравоохранения уверена, что те, кто не выпускает гаджетов из рук и постоянно проверяет приходящие оповещения, страдают нервными расстройствами, так как постоянно пребывают в стрессовой ситуации, или очень одиноки.

«Это симптом одинокого человека. Если бы рядом был человек, на которого бы хотелось обратить внимание, вам бы не захотелось проверять телефон», — сказала министр.

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