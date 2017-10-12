265 тульских студентов отправляются на фестиваль в Сочи

Тула, , 20:34 — REGNUM С 14 по 22 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примет участие 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области. региональная делегация — одна из самых многочисленных среди делегаций субъектов РФ. В Сочи отправятся 265 студентов, 45 из них волонтеры. Ребят ждёт насыщенная программа: выставка «YOUTH EXPO», круглые столы, дискуссии, мастер-классы и многое другое.

Работа на фестивале буде построена по таким направлениям, как экология и здоровье, индустрия будущего, гражданская платформа, культура, экономика для будущего развития.