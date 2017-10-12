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Министр обороны Украины готов уйти в отставку из-за коррупции

Общество

Степан Полторак готов оставить свою должность, если виновность его заместителя в растрате госбюджета будет доказана

Министр обороны Украины готов уйти в отставку из-за коррупции
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 12 октября 2017, 19:46 — REGNUM  Министр обороны Украины готов подать в отставку если виновность его задержанного заместителя Игоря Павловского будет доказана, заявил 12 октября глава украинского военного ведомства Степан Полторак в интервью газете «Украинская правда».

По словам Степана Полторака, он готов оставить свою должность в любое время в случае подтверждения виновности своего заместителя, которого подозревают в масштабной растрате бюджетных средств.

«Я готов к этому в любое время», — заявил Полторак, но призвал не обвинять Павловского до решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной схемы растраты государственных средств на сумму 149 млн гривен (более $5,6 млн) при закупке топлива для украинского военного ведомства.

По подозрению в причастности к мошеннической схеме были задержаны заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов.

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