Секс-скандалом с Харви Вайнштейном заинтересовалась полиция США и Британии

Нью-Йорк, США, , 19:13 — REGNUM Правоохранительные органы США и Великобритании заинтересовались обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Так, по информации The Independent, полиция Нью-Йорка возобновила своё расследование по делу о предполагаемых домогательствах Харви Вайнштейна к актрисе Люсии Эванс в 2004 году.

Кроме этого, по данным СМИ, американские правоохранители решили пересмотреть старые полицейские материалы, чтобы проверить, не сообщали ли ранее какие-либо женщины о домогательствах со стороны продюсера.

Как сообщает The Guardian, информацию о Харви Вайнштейне проверяет и Скотленд-Ярд. Сообщениями о случаях домогательств изучат отделение британской полиции, занимающееся преступлениями на сексуальной почве и вопросами жестокого обращения с детьми.

Напомним, 5 октября в газете The New York Times была опубликована статья, в которой продюсер знаменитых голливудских картин «Властелин колец» и «Убить Билла» был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами. Из материала следовало, что жертвами такого обращения с его стороны становились, в частности, актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн.

Позднее ряд актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, также сообщили, что подверглись домогательствам со стороны Харви Вайнштейна в начале своей карьеры.

8 октября стало известно, что совет директоров Weinstein Co. принял решение об увольнении Харви Вайштейна с поста руководителя компании, а 11 октября Британская академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) приняла решение о приостановлении его членства в организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Американская киноакадемия решит судьбу Харви Вайнштейна