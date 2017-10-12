Калугу хотят окружить зелёным поясом

Калуга, , 18:55 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 12 октября принял участие в совещании по вопросам создания в областном центре лесопаркового зелёного пояса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совещание прошло под председательством спикера областного парламента Виктора Бабурина, в нём также участвовали депутаты Законодательного собрания области, председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова, сопредседатель регионального отделения ОНФ Максим Казак, руководители профильных министерств, представители администрации Калуги.

Идею о создании зелёных поясов выдвинул президент РФ Владимир Путин. В Калужской области предложение поддержало региональное отделение Общероссийского народного фронта, которое и обратилось с соответствующим ходатайством в Общественную палату. Инициатива также была одобрена калужанами в ходе публичных слушаний.

Теперь законодательное собрание в области течение сорока дней должно принять решение о поддержке или отклонении инициативы. Рассмотреть этот вопрос планируется на ближайшем заседании сессии регионального парламента 26 октября.

Участники совещания сошлись во мнении, что идею о создании зелёного пояса следует поддержать. Законодательное собрание намерено тщательно и детально изучить этот вопрос. С этой целью, после принятия решения, в областном парламенте будет создана рабочая группа.

«Вопрос создания зеленого пояса обсуждался с активистами калужских территориальных общин, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — жители города поддерживают данную инициативу и готовы принять активное участие в реализации проекта».

Также глава Калуги отметил, что в областном центре утвержден Генплан, в котором определено функциональное назначение территорий. Это поможет собрать данные о том, какие территории должны быть включены в зелёный пояс.

«У нас уже есть определённые планы по высадке деревьев в Губернском парке, — сказал Александр Иванов. — Вместе с тем определённые проблемы вызывает то, что часть территорий вокруг Калуги находится в государственной собственности, как например усадьба Яновских, этот вопрос необходимо будет решать на федеральном уровне».