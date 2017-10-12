На Международной Покровской ярмарке в Тамбове приготовят 561 кг картофеля

Тамбов, , 18:00 — REGNUM Главным событием седьмой Международной Покровской ярмарки в Тамбове, которая пройдет с 13 по 15 октября, станет гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка». Это мероприятие состоится в заключительный день ярмарки.

В этом году будет побит рекорд не только по количеству приготовленного картофеля, но и по разнообразию всех видов угощения. Всего из картофеля планируют приготовить 80 блюд. Их можно будет попробовать на специальной площадке фестиваля «Скатерть-самобранка». Особое внимание гостей будет приковано к самой большой чугунной сковороде в России диаметром 2,7 м, изготовленной тульскими мастерами. На ней будет пожарено 180 кг картошки. Еще 381 кг картофеля, по числу лет со дня основания Тамбова, сварят в большом котле.

В рамках гастрономического фестиваля ярмарки планируется также испечь самый большой в России пирожок длиной почти в метр. Для него уже разработан специальный рецепт теста. Начинок будет несколько. Кроме тамбовской картошки это мичуринские яблоки, сампурские яйца и уваровская вишня.

Гостей Покровской ярмарки будут поить чаем из Царя-самовара высотой около двух метров, занесенного в книгу рекордов России, который в Тамбов привезут из Москвы.

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