Киев не будет пересчитывать пенсии жителей ДНР и ЛНР

Киев, , 16:02 — REGNUM Украина не будет пересчитывать пенсии для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает 12 октября «Укринформ».

По его словам, действие новой пенсионной реформы, проводимой на Украине, не распространяется на территории ДНР и ЛНР. Рева уточнил, что в республиках отсутствуют органы Пенсионного фонда, которые должны выполнять перерасчет пенсий. Также Пенсионный фонд Украины не владеет информацией о пенсионерах, проживающих в народных республиках.

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«Нет физической и технической возможности это сделать (пересчитать пенсии — ИА REGNUM )», — сказал министр.

Однако, кроме жителей ДНР и ЛНР, «проблемы» при пересчете пенсий в рамках реформы будут и с теми, кто переехал с территорий республик на Украину.

«С людьми, которые переехали на подконтрольную территорию, также будут проблемы, потому что для того, чтобы сделать перерасчет, надо иметь материалы дела», — отметил Рева.

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Напомним, на Украине приняли пенсионную реформу, согласно которой пенсионеры получат надбавку в размере от 200 гривен (437 рублей) до 1000 гривен (2,184 тыс. рублей). Однако, пенсионная реформа также повышает страховой стаж для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет в 2028 году.

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