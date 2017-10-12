В Новой Москве построят 4 образовательных кластера

Москва, , 15:44 — REGNUM На территории Новой Москвы определено четыре участка для размещения образовательных кластеров. Об этом сегодня, 12 октября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из проектов уже строится — это крупная школа на 2100 мест в деревне Летово, она расположена между станциями метро «Саларьево» и «Бунинская аллея».

Здание станет центром образовательного кампуса. Оно будет иметь форму трех «лепестков». Рядом построят четыре общежития на 560 человек и три общежития квартирного типа для преподавателей.

«Это пример мирового уровня», — отметил Собянин. Открыть школу планируется в 2018 году. Учиться в ней будут дети с 7 по 11 классы. Конкурс на место составляет 30 человек.

Второй образовательный кластер появится в административно-деловом центре в поселке Коммунарка. Здесь планируется разместить Национальный исследовательский технологический университет Московского института стали и сплавов (МИСиС).

Третий участок расположен около города Троицка. По четвертому кластеру застройщик ведет переговоры с институтами об их присутствии в Новой Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2035 года в ТиНАО планируется построить транспортно-пересадочные узлы, 178 километров трамвайных линий, 125 больниц и поликлиник, порядка 300 детсадов и 110 школ.

Напомним, за пять лет в Новой Москве ввели в эксплуатацию больше 50 социальных объектов.

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