Ярославские сельхозпроизводители просят чиновников снять розовые очки

Ярославль, , 15:32 — REGNUM Такой прогноз на депутатских слушаниях по бюджету на 2018 год, которые состоялись сегодня в Ярославской областной Думе, дал генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, речь зашла о том, что на профильном комитете областной Думы рассматривалось обращение объединения сельхозпроизводителей региона. Было принято единогласное решение — предложить региональному правительству при формировании областного бюджета на 2018 год увеличить финансирование госпрограмм на развитие сельского хозяйства до 400 млн рублей. Что, в принципе, по словам депутата Александра Воробьева, всего лишь вернет ситуацию на тот уровень, на котором она находилась несколько лет назад.

«Вы знаете, что поддержка АПК является одним из стратегических направлений правительства Ярославской области. Конечно, необходимо поддерживать данное направление. Я считаю, что, а убранная из рекомендаций цифра — это более правильный подход. Вдруг мы хотели на 700 млн увеличить финансирование, тогда придется срезать до 400 млн. Поэтому я считаю, что обозначить это направление правильно, но цифры пока рановато записывать» — ответил директор департамента финансов правительства Ярославской области Илья Баланин.

Но наиболее ярко, причем с цифрами, которые изрядно убавили оптимизма, с которым региональные власти любят рапортовать об успехах в отрасли АПК, выступил депутат Ярославской областной Думы и генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов.

«По просьбе своих коллег — сельхозпроизводителей я подготовил письмо на имя губернатора и председателя Ярославской областной Думы. К примеру, подписано соглашение, где «Пахма» выступила инициатором строительства молочного комплекса, есть инвесторы. Так вот они сегодня затылочек-то чешут и говорят: экономические показатели год от года не снижаются. Давайте приведем пример в отрасли за два года. Если у нас в 2015 году ставка для госплемзаводов на маточное стадо на одну голову молочного поголовья составляла 4150 рублей, то сегодня она снизилась до 2347 рублей. То есть на 56%. Когда-то нам говорили, что льготного топлива для сельхозпроизводителей не будет, но несвязанной поддержкой мы заменим тот диспаритет цен, который сложился у сельхозпредприятий. Давайте посмотрим, что получилось. В 2015 году несвязанная поддержка составляла 576 рублей, сегодня — 309 рублей. Каким-то умникам хватило ума выбросить отсюда картофель, нашу основную культуру, наш второй хлеб. Пониженная налоговая ставка на литр молока в 2015 году составляла 2 рубля 37 копеек, в 2017 году — 1 рубль 65 копеек. И если учитывать, что с 2017 года цены на электроэнергию увеличились на 1 рубль 65 копеек за 1 кВт электроэнергии, то практически всю ставку на молоко мы подарим нашим доблестным энергетикам. Вот такая сложилась ситуация на селе. Сегодня мы много говорим о натуральных показателях, но забываем экономику. 2017 год был сложным, но все-таки сельхозпроизводители справились с задачами. Однако, по моим прогнозам, уровень рентабельности у 80% ярославских сельхозпроизводителей будет отрицательным. Надо с этим что-то делать. И та цифра, которая прозвучала — 400 млн рублей — это правильно, но когда-то мы с вами миллиард ведь давали» — отметил Сергей Иванов.

Напомним, вчера, 11 октября, в региональном правительстве подвели итоги Ярославской области в российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. В частности, сообщалось, что на базе ЗАО «Агрофирма «Пахма» будет создана молочная ферма на 2000 голов.