«Рожают в лучшем случае по одному»: Красноярск падает в демографическую яму

Красноярск, , 15:23 — REGNUM За девять месяцев 2017 года в Красноярском крае родился 24 121 ребёнок. Это на 3031 ребёнка меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов.

По его словам, «начавшееся в прошлом году крутое падение в демографическую яму набирает скорость», и к концу текущего года разрыв может достигнуть 4000. Павлов считает, что на ситуацию серьёзно повлияла «яма рождаемости в середине 90-х годов».

«В результате достаточного количества детородной молодёжи просто нет. Та, что есть, рожает по одному ребенку, либо вообще тянет до тридцатилетнего возраста, пока не встанет на ноги, не сделает карьеру, купит квартиру, машину и т. п. А когда это всё появляется — рожают в лучшем случае по одному и всё», — пишет Павлов на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на статистические данные, главврач отмечает, что «для простого воспроизводства населения России каждая женщина детородного возраста должна родить в среднем 2,6 ребенка», но «этого, как мы все знаем, не происходит».

«Поэтому пока единственными способами поддержания баланса рождаемости/смертности являются миграция из стран бывшего союза, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Медицина может многое, но не все. Все зависит от нас самих», — подытожил он.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, за 2016 год в Красноярском крае родилось 39 828 детей, что на 3,3% меньше, чем в 2015 году. При этом произошло увеличение доли вторых и последующих детей (по очередности рождения у матери) в общем количестве рождений — с 59,4% в 2015 году до 60,8% в 2016 году.

Всего в регионе на начало 2017 года численность детей до 17 лет составляла 615 254 человека. Это 21,4% от общей численности населения края.