В Калужской области очередной депутат осуждён за пьяное вождение

Спас-Деменск, Калужская область, , 15:17 — REGNUM В калужском городе Спас-Деменск мировым судьей вынесен обвинительный приговор в отношении 54-летнего депутата местной думы, признанного виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM прокурор Спас-Деменского района Калужской области Евгений Лобов, ранее депутат уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования полиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст.264.1 УК РФ).

Так, в июле 2017 года на одной из улиц деревни Стайки Спас-Деменского района машину депутата остановил инспектор ОБ ДПС ГИБДД. При проверке документов на право управления автомобилем у сотрудника полиции возникли сомнения в трезвости водителя-депутата, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого он категорически отказался, пояснив, что до этого употреблял спиртные напитки.

Свою вину в содеянном осужденный признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу, о чём прокурор района дополнительно проинформировал главу сельского поселения с целью принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата. Решением сельской думы его полномочия прекращены.

Напомним, ранее Дзержинским районным судом Калужской области в селе Износки был осуждён 33-летний депутат законодательного собрания Калужской области Дмитрий Смирнов за повторное невыполнение законного требования инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В марте 2016 год областной парламентарий в судебном порядке был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта состояния опьянения. Уже в феврале 2017 года при управлении автомобилем депутат был вновь остановлен в городе Мосальске Калужской области сотрудниками ГИБДД и опять отказался пройти освидетельствование. Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ и двух лет лишения права управления транспортными средствами. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2017 года в Калужской области зарегистрировано 64 дорожных происшествия с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 36 человек погибли и 469 получили ранения. В 2016 году с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 169 ДТП, в них погибло 50 и ранено 227 человек.

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