Банкоматы «Беларусбанка» перевели на китайский для активизации туризма

Минск, , 14:47 — REGNUM Для расширения сотрудничества «Беларусбанка» с китайскими компаниями в меню банкоматов появился китайский язык, сообщили в пресс-службе банка 12 октября.

Данная мера, по мнению банка, также будет способствовать укреплению деловых и культурных контактов между Белоруссией и Китаем и активизации въездного туризма, так как гости теперь смогут чувствовать себя более комфортно.

В августе 2017 года ОАО «АКБ Беларусбанк» заключил меморандум о взаимопонимании с китайской компанией UnionPay International, который направлен на установление отношений для обслуживания клиентов банка, пользующихся платежной системой UnionPay.

В банке отметили, что в Белоруссии близится к концу создание международного инвестиционного фонда при участии китайских партнеров.

«В целом, китайский вектор — доминирующее направление деятельности «Беларусбанка», — сообщили в пресс-службе банка.

Как писал в своей статье 8 августа 2017 года редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик, на фоне инвестиционных программ Китая в страны Восточной и Центральной Европы Белоруссия стоит в стороне. Автор приводит размеры реальных инвестиций Китая в экономику Белоруссии — около $10 млн. Низкую инвестиционную активность самой крупной экономики в союзное государство редактор связывает со слабой верой инвесторов в возможности развития промышленности Белоруссии. Он предполагает, что Китаю выгоднее скупить предприятия под закрытие кредитов и организовать на освободившейся площадке первоначальную базу.

«Описанная картина не является фатальной. Разумеется, с мировым лидером в области экономики работать нужно всем, преодолевая возникающие на этом пути вызовы. Такая стратегия может привести Белоруссию к столь необходимой экономической мощи, соответствующей ее масштабу. Остается только преодолеть сопротивление части собственной элиты, постепенно все более становящейся тормозом на пути достижения каких-либо успехов», — заключает автор.

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