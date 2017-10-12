ФАС возбудила первое антимонопольное дело на основе данных «Карты картелей»

Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба возбудила первое антимонопольное дело в рамках совместной работы с проектом ОНФ «За честные закупки» по составлению «Карты картелей» в сфере поставок питания в соцучреждения. Об этом сообщил руководитель управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, выступая на открытии Антикоррупционного форума, который проводит ОНФ в Ростове-на-Дону.

«Вчера, 11 октября, мы возбудили дело о картеле в Ульяновской области. Незаконные доходы этого картеля составили 4,5 млрд руб., и действовал он не только в Ульяновской области», — рассказал Андрей Тенишев.

По его словам, в целом в стране «гигантская доля» закупок осуществляется у единственного поставщика, снижение первоначальной цены в ходе торгов достигает максимум 0,5%, тогда как при конкурентных процедурах этот показатель составляет от 20% до 40%.

Андрей Тенишев добавил, что в 2016 году государство совершило закупок примерно на 7 трлн рублей. В прошлом году ФАС России выявила 262 сговора при госзакупках с участием органов власти. Ведутся десятки проверок деятельности коммерческих подрядчиков, в том числе поставщиков питания в детсады, школы и больницы по сигналам ОНФ.

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При представлении первой части всероссийской «Карты картелей» 26 сентября в Москве, в ФАС России были в закрытом режиме переданы данные о признаках сговоров и картелей в пяти регионах, нарушения еще в пяти регионах — Пермском крае, Свердловской, Псковской, Ульяновской и Волгоградской областях — были представлены подробно. До конца года активисты и эксперты проекта намерены охватить все регионы России.

На открытии Антикоррупционного форума ОНФ в Ростове-на-Дону координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта рассказал, что собирать эту информацию помогают активисты Народного фронта, в том числе молодежь.

«Каждый может обратиться в Народный фронт, рассказать о нарушениях, о сомнительных закупках — и изменить ситуацию в своем городе, регионе, и в конечном счете, во всей стране», — подчеркнул Антон Гетта.

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