Дом мод жены Кадырова организует модный показ в парке «Зарядье»

Москва, , 14:33 — REGNUM Показ коллекции чеченского дома мод Firdaws состоится в октябре 2017 года в московском парке «Зарядье». Коллекцию «Горная жемчужина», состоящую из 47 платьев, представит одна из дочерей главы Чечни, пишет The Bell.

Подиум будет организован в новом зале медиацентра парка. Информацию о предстоящем показе подтвердила пресс-секретарь модного дома Firdaws и представители парка «Зарядье». В мероприятии будут участвовать около 250 приглашенных гостей, в том числе из числа руководства Чечни.

Напомним, дом мод Firdaws был открыт в 2009 году. Его основателем является супруга главы Чечни. Позже руководство домом перешло в руки дочери Рамзана Кадырова. Свои модели чеченский модный дом представлял неоднократно и в самой Чечне, и на международных площадках. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров «Кутюрье года».

На одном из последних показов, который с большим успехом прошел в Грозном 1 марта 2017 года, 19-летняя модельер представила свою коллекцию из 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями. Гостями праздника моды стали известный итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, Светлана Бондарчук, фигуристка Татьяна Навка, певица Нюша, телеведущая Екатерина Гусева, актриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская с мужем — фигуристом Евгением Плющенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в подготовке первой коллекции модного дома Firdaws участвовали такие известные компании, как Valentino, Slava Zaytsev, Igor Chapurin, Valentin Yudashkin, Zuhair Murad, Houda и другие модные дома. Firdaws известна тем, что она занимается пошивом женской одежды с учетом строгих правил мусульманской одежды.

Стоит отметить, что в декларации о доходах главы Чечни Рамзана Кадырова за 2016 год указано, что двое его детей получили в прошлом году доход каждый почти по 10 млн рублей. Кто именно из его 11 детей смог заработать такие суммы, не указывается. Между тем доход самого чеченского лидера за 2016 год составил 11,4 млн рублей

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