Верующие опасаются, что их подписи против фильма «Матильда» отправят в урну

Москва, , 15:13 — REGNUM Участники общественного движения «Царский крест», которые сегодня, 12 октября, обратились в администрацию президента РФ с подписями против показа фильма «Матильда», заявили о том, что их права были нарушены при подаче. Так, верующие пришли к зданию администрации с тремя коробками подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM, однако в штампе о приёме им было отказано. Корреспондентская фотосъёмка также была запрещена.

Коробки с подписями принимал консультант одного из департаментов администрации. На вопрос, какой именно из департаментов ответственен за приём, он не ответил. Также верующие стали требовать штамп о приёме подписей, но им было отказано. По словам консультанта, это не положено.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, верующие, заявляющие что фильм «Матильда» оскорбляет религиозные чувства, собрали подписи из регионов РФ для обращения к президенту РФ. По их словам, они опасаются негативного влияния фильма на общество, а также провокационных действий со стороны других противников киноленты.

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