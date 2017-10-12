В Казахстане начался осенний призыв на срочную службу

Астана, , 14:15 — REGNUM Осенняя призывная кампания началась в Казахстане, сообщает 12 октября пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Согласно сообщению, осенний призыв в республике будет продолжаться с сентября до конца декабря. За это время в Вооруженные силы Казахстана планируется призвать более 6 тыс. человек. Отправка солдат, направляющихся на срочную службу, началась 8 октября.

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Отмечается, что военнослужащие получать форму одежду уже на областных сборных пунктах республики. Отправлять солдат в пункты постоянной дислокации будут как авиационным, так и железнодорожным транспортом.

Напомним, в России осенний призыв 2017 года начинается с 1 октября. За время призыва планируется набрать 134 тыс. человек, в том числе часть солдат направится служить в 12 научных рот и четыре спортивные роты.

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Также в 2017 году в России уточнили перечень районов Крайнего Севера, где призыв на военную срочную службу будет осуществляться только один раз в год — весной или осенью.

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