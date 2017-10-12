Мэрия Новосибирска намерена снести «вечный долгострой». Но за чей счёт?

Новосибирск, , 16:59 — REGNUM Мэрия Новосибирска не рассматривает других вариантов для «вечного долгостроя» в центре левобережья, кроме как снос. Такой вывод, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, напрашивается из ответа на запрос редакции.

Читайте также: Власти Новосибирска хотят снести «вечный» долгострой — уже не первый год

«На Ваш запрос о сносе гостиницы «Турист», расположенной по адресу: площадь им. Карла Маркса, 2 в Ленинском районе, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, сообщает: в настоящее время с собственником ООО «Турсиб-А» прорабатываются механизмы сноса гостиницы. Сроки проведения данных работ, а также их порядок будут определены проектной документацией, разработанной специализированной организацией, имеющей допуск саморегулируемой организации на проведение соответствующих работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», — сказано в письме за подписью консультанта отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ мэрии города Новосибирска Натальи Халиной.

В то же время в мэрии уклонились от ответов на вопросы: сколько средств на это необходимо, каковы источники финансирования и как будут проводиться работы, исходя из того, что объект расположен в непосредственной близости к ТЦ «Фестиваль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть 5 октября 2017 года заявил, что самый известный долгострой в левобережной части муниципалитета, который уже назван «вечным» — гостиница «Турист» — может быть снесён. Власти намерены также в целом пересмотреть концепцию развития площади им. Карла Маркса. Решить проблему с «Туристом» мэр надеется уже в следующем году. Хотя до этого момента проблему не могли решить десятки лет.

В то же время, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, член союза архитекторов России Игорь Поповский ИА REGNUM отмечал, что снести строение власти не смогут, «если конструкции объекта не угрожают безопасности» и решать этот вопрос может только собственник здания. И есть информация, что у него (собственника) «есть достаточно свежий отчёт обследований конструкций, который подтверждает возможность достроить гостиницу».

Эксперт отмечал, что снос окажется дорогим и всё новое строительство обойдётся застройщику в копеечку.

Отметим, что строить гостиницу «Турист» в Новосибирске решено было ещё в 1968 году. Заказчиком строительства выступил новосибирский областной совет профсоюзов. На площади им. Карла Маркса должно было появиться двадцатиэтажное здание гостиницы с номерами на 800 мест, а первые этажи планировалось отдать административным службам, турорганизациям и здесь же должен был разместиться концертный зал на 450 мест. Гостиницу рассчитывали построить за три с половиной года, но всё здание было смонтировано только к 1985 году и после этого стройка была заморожена. В 2015 году собственник объекта намеревался снести недостроенное здание, но ему помешал кризис.

Сумеют ли власти закрыть вопрос «вечного долгостроя» в 2018 году пока неизвестно, но почему-то инициатива выглядит и на этот раз сомнительной. Но то, что делать с этим строением что-то необходимо, и причём давно, — несомненно. Оно не только портит внешний вид площади Карла Маркса, которую к тому же начали благоустраивать, но вскоре (если не уже) начнёт всерьёз угрожать безопасности не только рядом находящихся зданий, но и прохожих.