Индийское метро оскорбляет религиозные чувства зороастрийцев

Нью-Дели, , 13:55 — REGNUM Тысячи граждан Индии призвали к изменению маршрута нового мумбайского метро, мешающего отправлению культа местных зороастрийцев, сообщает 12 октября Agence France-Presse.

Более 7 тыс. человек подписали петицию о том, что строительство новой ветки метрополитена под двумя храмами зороастрийцев, осквернит святые для них места.

Чтобы сохранить святые места от физического и духовного загрязнения, на храмы зороастрийцев наносятся специальные рисунки, объясняют верующие.

Огнепоклонники утверждают, что если метрополитен пройдет под храмом, то действие данных надписей будет разрушено, и святой огонь будет осквернен, что чревато уменьшением действия его духовных сил.

«Если священный огонь будет осквернен, силы природы не пощадят тех, кто несет за это ответственность», — утверждают зороастрийцы.

Напомним, зороастрийская религия появилась в Персии, более 1 тыс. лет назад ее сторонники прибыли в Индию, спасаясь от преследования. В настоящее время в стране насчитывается порядка 60 тыс. последователей данного культа.

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