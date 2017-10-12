ЖизньНалаживается: заказ пиарщиков мэрии Москвы?

Москва, , 14:04 — REGNUM Пользователи социальной сети Instagram обратили внимание на шквал сообщений неожиданно воспылавших любовью к Москве отечественных селебрити, сообщает 12 октября корреспондент ИА REGNUM.

В своих постах герои светской хроники с восторгом описывают то, как за последние годы изменилась столица России. Сравнивают её с Парижем, Венецией, и отмечают, что в Москве несравненно лучше, поскольку, по мнению одних, за последние годы в городе в лучшую сторону изменилась ситуация с парковками. По мнению других представителей бомонда, город буквально просветлел, и ночным прохожим стало очень приятно ходить по широким, хорошо подсвеченным тротуарам. Не остались без внимания и столичные парки, где можно порезвиться от души. Ещё одну светскую львицу, и, как сплетничают в тех же соцсетях, возможного кандидата на предстоящих президентских выборах 2018 года, впечатлил парк «Зарядье» с его ведущим в никуда стеклянным мостом.

В целом не отказывая вышеозначенным персонажам в любви к Москве, пользователи обратили внимание на то, что появившиеся на страницах звёзд сообщения слишком нелепы и не органичны по стилю авторам, что навело на мысль о вероятной проплаченности постов. Чтобы обратить внимание жителей на столь неумелые действия пиар-службы московского правительства, все подобные сообщения снабдили хештегом #ЖизньНалаживается.

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Добавим, что подобные сомнения тем более имеют под собой основания, поскольку не так давно актер и телеведущий Сергей Светлаков сделал достоянием общественности поступившее к нему коммерческое предложение сфотографироваться на фоне обновленной Тверской улицы с подписью, как всё стало замечательно.

И действительно, Москва меняется буквально на глазах, чего только стоит «архитектурный поступок у стен Кремля» парк «Зарядье», администрация которого через несколько дней после его открытия обвинила москвичей в вандализме и воровстве растений.

Подробности читайте здесь: Функциональный недопарк: что есть в новом «Зарядье»?

И здесь: «Устойчив к вытаптыванию»: куда на самом деле исчезли растения «Зарядья»?