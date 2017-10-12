Малахов стал генеральным продюсером компании «ТВ Хит»

Москва, , 07:41 — REGNUM Телеведущий Андрей Малахов и продюсер Александр Митрошенков зарегистрировали компанию под названием «ТВ Хит», которая займется производством проектов для телевидения. Об этом пишет журнал StarHit.

«Доля Малахова в уставном капитале — 50%, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову», — передает вещатель.

Также отмечается, что должность генерального директора будет выполнять член Академии российского телевидения Александра Новикова, а Малахов станет генеральным продюсером компании «ТВ Хит».

Напомним, в начале августа стало известно о том, что Андрей Малахов покидает «Первый канал». Позже в журнале «СтарХит» Андрей Малахов опубликовал открытое письмо к сотрудникам и руководству «Первого канала». В нем он поблагодарил команду за 25 лет совместной работы и пожелал удачи своему преемнику на программе «Пусть говорят», ведущему Дмитрию Борисову.

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