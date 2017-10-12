Властям не дадут остаться в стороне: банковский кризис Татарии

Казань, , 06:09 — REGNUM Бывшие клиенты обанкроченных банков Татарии 14 октября выйдут на митинг в Казани. На нём они потребуют привлечения к субсидиарной ответственности правительства РТ. Республика на момент банкротства «Татфондбанка» (ТФБ), чьи финансовые проблемы потянули ко дну ещё ряд аффилированных с ним банков, через министерства и через «дочерние» компании ведомств имело долю в нём около 41%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в 2017 году были признаны банкротами шесть татарских банков, а «Тимер банку» назначили временную администрацию для недопущения банкротства. В целом на начало сентября общая (признанная управляющими) задолженность банков перед кредиторами превышала 173,49 млрд рублей. Основные долги оставили «Татфондбанк» — более 141,4 млрд рублей и «ИнтехБанк» — 23,91 млрд рублей.

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Несмотря на то, что банкротом основной должник — ТФБ был признан ещё 11 апреля 2017 года, вкладчики-физлица получили лишь небольшую часть своих средств, а остальные клиенты до сих пор ждут выплат.

«Физлица получили 11−15%, следующие выплаты не известны по датам. Юридические лица и «доверительное управление» (клиенты, чьи вклады ушли в инвестиционную «дочку» ТФБ — прим. ИА REGNUM ) ничего не получили. Надо требовать деньги с ключевого акционера — правительства РТ. Пострадавших устроит только субсидиарная ответственность правительства РТ либо добровольное возмещение потерь клиентов банка через Республиканский фонд поддержки», — отмечается на официальном сайте «Союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» с уточнением, что митинг пройдёт в 11:00 в парке Петрова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одновременно с проведением публичных мероприятий клиенты, пострадавшие от банковского кризиса в Татарии, ведут собственное расследование по работе бывшей администрации ТФБ. В результате уже собрана папка с документами, которая передана для принятия решения в Следственный комитет РФ.

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Напомним, на сегодня правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела по фактам вывода средств из ТФБ. Кроме того, в отношении экс-председателя правления ТФБ возбуждено свыше десятка уголовных дел, в том числе и по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», а сам он находится в СИЗО. Срок содержания Роберту Мусину суд продлил до 16 декабря 2017 года.

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