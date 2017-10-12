В Хабаровском крае власти хотят закрыть школу

Хабаровск, , 04:05 — REGNUM Население хабаровского села Догордон может остаться без школы. Сейчас здесь обучается 12 детей, их хотят объединить со школьниками Кукана. Такое заявление сделал представитель администрации Хабаровского района Эдуард Кононов, сообщает ИА REGNUM.

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По данным ИА «Хабаровский край сегодня», в школе села Догордон обучаются 12 детей, учителей к ним возят из другого населённого пункта, расположенного в 33 км. На текущей неделе автобус с учителями до Догордона не добрался, уроки пришлось проводить только по двум дисциплинам.

По словам начальника отдела образования и председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского района, последние несколько дней между сёлами ведётся ремонт дороги, ПАЗ с учителями проехать не смог.

«Возможно, учреждение, в котором обучается всего 12 детей, будет закрыто, а учеников и кадровый состав объединим со школой в Кукане. Точное решение будет известно в конце октября, когда мы подсчитаем все затраты», — обозначил Кононов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счётной палаты РФ, свыше 70% жителей России недовольны школьным образованием. Примерно такое же число человек сказало, что вынуждено пользоваться услугами репетиторов.