Слово из Twitter Трампа попало в название нового вина

Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Нерасшифрованное слово covfefe, написанное американским президентом Дональдом Трампом в одном из его многочисленных твитов, легло в основу названия новой марки вина, пишет The Hill.

Майкл Дорф, генеральный директор и основатель американской алкокомпании City Winery, пояснил, что новое вино Covfefe 2015 Red Blend получило название благодаря главе США и одному из его твитов (в нем говорилось о «негативной covfefe»).

Уточняется, что бутылка будет стоить $37. Говоря о новом букете, Дорф отметил, что в новом вине будут чувствоваться вишня, слива, малина, пион и роза.

«Мы думаем, что лучше сделать что-нибудь в честь нашего нынешнего президента, а не распускать нюни», — сказал Дорф.

Напомним, речь идет об одной из записей Трампа в Twitter, опубликованных в мае 2017 года. В удаленном в дальнейшем посте был написано: «Несмотря на постоянную негативную реакцию в прессе, сovfefe».

Твит мгновенно набрал более 150 тысяч лайков и 120 тысяч ретвитов. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер пояснил, что смысл слова «covfefe» ясен лишь ограниченному кругу людей.

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