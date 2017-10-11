Сокращение президентских грантов: что думают об этом в Госдуме

Москва, , 23:45 — REGNUM Депутаты Государственной думs РФ выступили против предложения сократить расходы бюджета на президентские гранты. Фонд президентских грантов показал себя эффективным механизмом поддержки ответственных НКО в регионах.

Об этом заявил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Фонд смог выстроить управление тысячами заявок на гранты — это очень высокие требования к заявкам, проведение семинаров по их оформлению, экспертная оценка заявок, их финансирование и прочее. Это реальный инструмент поддержки ответственных патриотически настроенных активистов в регионах», — считает парламентарий.

Сергей Гаврилов заметил, что в связи с этим депутаты выступили против сокращения расходов на президентские гранты. Оно заложено в проекте нового федерального бюджета — «экономический блок» правительства предлагает сократить прошлогоднюю сумму в семь миллиардов рублей сразу на три миллиарда.

«При этом заявок на гранты подано на 50 миллиардов рублей. Поэтому мы против сокращения расходов бюджета на эти цели», — отметил Сергей Гаврилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские гранты предоставляются на проекты в сфере образования, здравоохранения, помощи инвалидам и детям, в части социальной помощи, в сфере поддержки объектов исторического наследия.

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