Башкирия праздновала День республики без салюта и звёзд

Уфа, , 22:28 — REGNUM В Башкирии двадцать пятое празднование Дня республики длилось несколько дней и прошло без особых финансовых затрат. Центральным событием празднования стал собравший 10 тыс. зрителей митинг-концерт на площади перед уфимским Дворцом спорта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг-концерт, на котором выступили и глава республики Рустэм Хамитов, и уфимские музыканты, было решено провести накануне Дня республики, 10 октября. Изменилось и место проведения праздника, взамен площади у Конгресс-холла была выбрана площадка перед Дворцом спорта. Не стало неожиданностью отсутствие салюта и приглашенных звёзд российской эстрады, так как о сокращении затрат на праздник было объявлено ещё в сентябре. «Хотим уйти от излишней помпезности и чрезмерной траты средств», — предупредил спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. В качестве подарка меломанам состоялся концерт группы «Пицца», лидер которой, Сергей Приказчиков (младший) родился и состоялся как музыкант в Уфе.

«В этот день не вспоминали о суверенитете, но все время говорили о единстве», — констатировали зрители. Подавляющее большинство из них не знало, что в 2016 году кроме официального празднования «Дня республики» в Уфе прошло и альтернативное мероприятие, проводимое башкирской националистической организацией Кук-буре. Поводом для акции стало недовольство названием праздника. «11 октября 1990 года Верховный Совет БАССР принял Декларацию о государственном суверенитете Республики Башкортостан, через два года установили праздник в честь этого, и праздник должен называться День принятия декларации о государственном суверенитете РБ!» — утверждали организаторы. Собравшиеся потребовали «вернуть в правовое поле Декларацию о государственном суверенитете РБ, вернуть договорные отношения между национальными республиками и Федеральным центром, вернуть название должности президента в Конституцию РБ».

По мнению политолога Ильдара Гадбрафикова, праздник надо отмечать именно как День республики, а не День принятия декларации о государственном суверенитете РБ, уже потому, что Декларация о суверенитете РБ как правовой документ де-юре и де-факто уже не действует. «Кроме того, последующий после принятия Декларации период истории республики (1990—2003 годы) общественностью оценивается далеко не однозначно, так как ее плодами воспользовалась небольшая группа людей, которая в то время оказалась у власти, а основная часть населения республики мало что получила от принятия этого документа», — считает эксперт.

В 2017 году около пятнадцати человек, представлявшие четыре движения, альтернативно собрались в парке имени Ленина «почтить память о суверенитете». Также около двух-трёх десятков человек, представлявшие Всемирный курултай башкир и администрацию Кировского района Уфы, возложили цветы у памятника Салавату Юлаеву.

Были и другие альтернативные мероприятия, так или иначе приуроченные ко Дню республики. Приятным сюрпризом для уфимцев стало открытие стелы «Уфимская верста», напомнившей дореволюционное название главной транспортной артерии города «Старосибирский тракт».

В целом отношение к празднику у жителей республики позитивное.

«Для меня это праздник со знаком плюс, праздник, дающий нам ощутить принадлежность к единой общности. И даже неважно, что это дополнительный выходной, у нас, музыкантов, выходных нет», — рассказал уфимец Сергей Приказчиков (старший).

«Я всегда поздравляю с этим днем подруг, живущих в разных уголках Башкирии. В этот день мы чувствуем себя жителями одной республики, одного региона. Это важно», — подчеркнула жительница Белорецкого района Людмила Никитина.

«День Республики — это еще однозначно связь с малой Родиной. В данный момент я нахожусь в туре c композитором Вероникой Муртазиной по городам России. Но мы празднуем этот день мёдом и чаем, и мысленно поздравляя своих дорогих земляков», — поделился лидер группы Via Chappa Илья Тавлияров.

Политолог Дмитрий Казанцев отметил значимость этого праздника как для Башкирии, так и России, так как он стал символом перехода к новому государственному устройству — федеративным отношениям. «Политический характер принятого решения о подписании декларации о государственном суверенитете республик и правовых договоров между центром и национальными регионами позволил сохранить территориальную целостность российского государства в формате «субъекты страны и федеральный центр». Сегодня первоначальная юридическая асимметрия, вызванная «парадом суверенитетов», сменилась на паритетные начала всех регионов, но при этом особый статус республик остается и с ценностно-исторической точки зрения как фундамент федерализма, и с имиджевой составляющей, способствующей привлечению дополнительных инвестиций», — утверждает эксперт.

«День республики должен стать одинаково близким для всех жителей Башкирии, независимо от их социальной, национальной, религиозной или иной принадлежности.

Он должен быть объединяющим, а не разъединяющим нас праздником. Этот день должен занять свое достойное место в календаре праздников, наряду с такими как День России, День города, День Победы и т.д. Такой праздник нам необходим, ведь он способствует укреплению гражданского единства и региональной идентичности как составной части общегосударственной идентичности — российской гражданской нации», — уверен Габдрафиков. Однако это не означает, что День республики обязательно должен отмечаться помпезно, в условиях экономического кризиса большие траты бюджетных денег не у всех граждан будут вызывать положительную реакцию. «С другой стороны, нельзя его чрезмерно формализовать, ограничиваясь проведением только дежурных митингов, собраний, награждениями. Надо креативить, искать такие формы, чтобы народу это было интересно и брало за душу», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.