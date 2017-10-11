Совладелец «Юлмарта» помещён под домашний арест

Санкт-Петербург, , 21:27 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест на два месяца совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, Костыгин был задержан накануне. Следственные органы предъявили ему обвинение в особо крупном мошенничестве сфере кредитования. Уточняется, что обвинение предъявлено по части 4 статьи 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»).

Свою вину Костыгин не признает. Его адвокаты настаивают, что нет никакого события преступления.

Тем не менее, следствие считает, что Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, он предоставил в Сбербанк ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта».

При этом в апреле 2016 года перечислил на расчётный счёт НАО «Юлмарт» 1 млрд рублей согласно условиям договора. Костыгин распорядился этими средствами по своему усмотрению.

Сегодня суд избрал Костыгину меру пресечения.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 9 декабря 2017 года», — сказано в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.