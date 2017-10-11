На Украине задержали замминистра обороны, подозреваемого в растрате

Киев, 11 октября 2017, 21:15 — REGNUM Один из заместителей министра обороны Украины задержан по подозрению в организации схемы растраты средств из госбюджета, сообщает 11 октября пресс-служба украинского военного ведомства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура считают, что вскрытая ими схема позволила высокопоставленному чиновнику украсть из госбюджета свыше 149 млн гривен, что равняется сумме, превышающей $5,6 млн.
По данным следствия, растрата финансовых средств при закупке топлива для нужд Министерства обороны Украины.
«По подозрению в причастности к преступлению задержаны двое человек: заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства», — указано в сообщении пресс-службы украинского военного ведомства.
Имена задержанных чиновников не сообщаются, однако указано, что им грозит до 12 лет тюремного заключения.
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