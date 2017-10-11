Улан-Батор: между юртами и многоэтажками

Улан-Батор, , 20:44 — REGNUM Улан-Батор по-монгольски пишется как Улаанбаатар. В переводе это означает Красный богатырь. Город был основан в 1639 году как буддистский монастырь и сначала получил название Урга (дворец). К 1778 году здесь размещался уже главный монастырь, а потому город переименовали в Их-Хурээ — «большой монастырь».

В декабре 1911 года монголы официально объявили независимость от Маньчжурской империи. Богдо-гэгэн VIII был провозглашен ханом Монголии. Столицу переименовали в Нийслэл хурээ — «столичный монастырь». Через восемь лет, в 1919 году город был захвачен китайскими военными под руководством Сю Шичана, но в феврале 1921 года барон Роман фон Унгерн-Штернберг помог освободить Хурээ от китайских военных.

В 1924 году Монголия утвердила свою Конституцию, и столице дали новое название: «Улаанбаатар». Историки утверждают, что такое название предложил представитель Советского коминтерна в Монголии Турар Рыскулов. Улаан — красный цвет, в честь красной революции, которая победила в Монголии, а слово «баатар» (в переводе богатырь) выбрано в память о Дамдин Сухэ-Баторе, руководителе Монгольской народной революции, главкоме монгольских революционных войск, умершем в 1923 году.

После Второй мировой войны в городе началась стройка: при поддержке СССР старые юрточные районы постепенно уступили место жилым кварталам. В 1949—1956 годах была построена железная дорога Наушки (Бурятия) — Улан-Батор — Замын-Уудэ (юго-восток Монголии). Столица получила транспортное сообщение с югом и востоком страны, были построены кинотеатры, драматические театры и музей.

Это стало большим шагом на пути превращения Улан-Батора в современный город, но после репрессий 1930-х годов были уничтожены старинные монастыри и храмы, что нанесло большой ущерб исторической части города.

Борьба за становление демократического общества и переход к рыночной экономике в 1990-х годах тоже шла именно в Улан-Баторе. В результате Монголия стала открытой для международного сообщества, что положило начало новому этапу в развитии столицы. Если раньше большинство населения работало на заводах и фабриках, то после демократической революции предприятия закрылись. Бывшие рабочие начали заниматься частным предпринимательством, кто-то торговал на черном рынке, кто-то ввозил в Россию шкуры тарбаганов (монгольских сурков) и кожаные куртки. Оставшиеся без работы жители сельских районов потянулись в столицу в поисках заработка. Внутренняя миграция происходила большими темпами. За последние 15 лет население города выросло в два раза.

Сегодня в Улан-Баторе живет более 1,3 млн человек. Это около 40% всего населения страны. Хотя в последние годы в городе активно ведется застройка, в столице нет большого спроса на дорогие для большинства квартиры. Это и является основной причиной расширения юрточных районов: в них проживает более 60% жителей столицы.

Приезжие из сельских районов страны ставят в Улан-Баторе свои юрты и отапливают их с помощью угольных печей. Это считается одной из основных причин загрязнения воздуха в городе. Другая проблема состоит в том, что в юрточных районах отсутствует центральная канализация: выгребные ямы приводят к загрязнению почвы и поверхностных вод. Нет и водопровода: воду набирают на колонках. Или покупают: 10 литров воды по цене 10 тугриков (примерно 23 копейки).

Другая острая проблема столицы Монголии — дорожные пробки. Автодорожная сеть Улан-Батора была распланирована еще в 1975 году. Тогда предполагалось, что в городе будут жить не более 400 тысяч человек, а по дорогам будут передвигаться не более 10 тысяч автомобилей.

Для уменьшения автодорожных пробок городская администрация предприняла нескольких мер. Одной из них является ограничение передвижения транспортных средств. С 2014 года в Улан-Баторе машины могут передвигаться по городу в будни по очереди, в зависимости от данных, указанных на госномерах.

Также на дорогах столицы появились выделенные полосы для общественного транспорта. Администрация города надеется, что горожане будут постепенно отказываться от поездок на личных автомобилях, которые вынужденно часами простаивают в пробках.