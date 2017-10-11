Нижегородскую молодежь отправили искать «противоядие от урбанизации»

Нижний Новгород, , 19:33 — REGNUM Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин считает, что урбанизация и укрупнение городских агломераций является серьезным вызовом современному обществу. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками региональной делегации, которые будут представлять регион на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи.

По словам Никитина, те 100 человек, которые поедут на фестиваль, смогут достойно представить Нижегородскую область.

«Я им даже завидую. Ребятам представлена уникальная возможность — оторваться от рутины и встретить людей из разных стран. Но я хотел бы, чтобы ребята не только тусовались, но и вместе с участниками из других стран пообщались на тему будущего мироустройства», — отметил глава региона.

По его словам, представления футурологов о том, как будет выглядеть планета через 5, 10 или 20 лет меняются почти каждый год.

«Огромным вызовом современному обществу является продолжающаяся урбанизация. Люди все активнее съезжаются в большие города и возможно, что через какое-то время на земле останется всего несколько таких крупных городских агломераций. Вы должны придумать этому процессу какое-то противоядие. И в нашей стране развиваться должна не только Москва. Необходимо равномерно обустраивать всю территорию, в том числе и Нижегородскую область», — заявил Никитин.

По данным областного правительства, Нижегородская область заняла второе место в России по количеству кандидатов в состав делегации на фестиваль в Сочи. Конкурс составил 13 человек на место. В итоге сто лучших нижегородских молодых ученых, спортсменов, музыкантов, политиков, активистов представят на фестивале свои проекты.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Основные мероприятия фестиваля запланированы на площадках Олимпийского парка Сочи, а в день открытия в Москве пройдет праздничный парад. Это будет первый такой фестиваль в истории современной России.

Планируется, что в Сочи соберутся представители молодежных НКО, молодые журналисты, инженеры-конструкторы и ученые, лидеры молодежных организаций политических партий, преподаватели вузов, активисты студенческого самоуправления, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Каждый день фестиваля в соответствии с многолетними традициями будет посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа, Россия.

Среди тем, заявленных для обсуждения, проектирование будущего, архитектура и дизайн, глобальная политика и международная безопасность, вызовы будущего, экология и здоровье, будущее науки и глобального образования, экономика и предпринимательство, платформа гражданского развития и культура мира 2030.

Участниками фестиваля станут более 20 тыс. человек из 193 стран мира.