«Дождь будет просто жуткий»: Гидрометцентр о погоде в Москве в выходные

Москва, , 19:32 — REGNUM В Москве и Подмосковье с четверга, 12 октября, из-за прихода циклона ожидаются продолжительные дожди. Об этом 11 октября заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Если в четверг, пока циклон ещё только будет приближаться, ожидается небольшой дождь, то в пятницу на все сутки и в ночь на субботу дождь будет просто жуткий», — приводит слова синоптика ТАСС.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие три дня дневная температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах 8−11 градусов, а к воскресенью, 15 октября, опустится до 4−9 градусов. При этом температура практически вернётся к климатической норме, которая на сегодняшний день превышена на 2−3 градуса.

Южный ветер в ближайшие дни сменится на северо-западный, но сохранит силу. Его порывы будут достигать 10 метров в секунду.

Как передавало ИА REGNUM, в конце минувшей недели синоптики сообщали, что в Московском регионе менее чем за два дня выпало более четверти месячной нормы осадков.

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