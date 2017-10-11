Законопроект о госфинансировании аграрных вузов внесен в Госдуму

Москва, , 19:27 — REGNUM Законопроект о господдержке сельскохозяйствннных образовательных организаций внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов во главе с зампредседателя Госдумы, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

По предложению авторов, меры государственной поддержки сельского хозяйства следует распространить на научные и образовательные организации, которые производят и перерабатывают сельхоз продукцию. Таким образом, аграрные вузы смогут рассчитывать на бюджетные средства.

По словам Неверова, сейчас такие вузы несут существенные финансовые, организационные и трудовые затраты, которые не учитываются при определении объемов их финансирования. При этом у них нет доступа к мерам господдержки, оказываемой производителям сельхоз продукции.

Депутаты уверены, что их инициатива разрешит проблемы содержания имущественного комплекса в аграрных научных и учебных учреждениях. Кроме того, предлагаемые изменения положительно отразятся на научной, производственной и образовательной деятельности, а также отчасти решат кадровые проблемы сельского хозяйства.

«Студенты должны не только знать теорию, но главное — иметь опыт работы на земле, это самая большая потребность работодателей. Такая перестройка позволит студентам вести научно-исследовательскую деятельность, проводить эксперименты и апробировать научные разработки», — заявил Неверов.

По его словам, документ отражает приоритеты фракции в области бюджетного финансирования агропромышленного комплекса в 2018—2020 годах.