Туркмения будет работать в День Победы

Ашхабад, , 21:27 — REGNUM День Победы официально перестал быть выходным днем в Туркмении. Такое решение было принято в ходе заседания Совета старейшин, на котором был утвержден новый список официальных праздников, сообщает «Туркменистан: золотой век» 10 октября.

Изменения также коснулись ряда памятных дат. В 2018 году 18 мая в Туркмении День Конституции отметят вместе с Днем флага, ранее отмечавшийся 19 февраля, который «случайным образом» совпадал с днем рождения первого президента Сапармурата Ниязова. Вместо дня рождения первого президента будет отмечаться День памяти Ниязова 21 декабря — в день его смерти.

День независимости Туркмении перенесен с 27 октября на 27 сентября. Новая дата совпадает с днем закрытия Азиатских игр.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 года в Туркмении зафиксирован наименьший размер единовременных выплат, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый ветеран получил от государства $26 (1,5 тыс. рублей по курсу 10 мая).

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