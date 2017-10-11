Реформа в доме ребёнка: «Пермский омбудсмен защищает права чиновников»

Пермь, , 18:31 — REGNUM В Перми группа экспертов положительно оценила последствия реорганизации Пермского краевого специализированного дома ребенка, о закрытии которого сообщалось ранее. Уполномоченный по правам ребенка Павел Миков отметил, что учреждение не закроют, а присоединят к детской больнице. Большинство детей будут устроены в семьи или переведены в центры помощи детям. По его мнению, это не окажет негативного влияния на воспитание и лечение детей, сообщает портал 59.ru.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что эксперты посетили краевой дом ребенка, а также Центр помощи детям, подведомственный министерству социального развития, изучили результаты деятельности учреждений, условия содержания и воспитания детей. Они отметили, что при присоединении дома малютки к горбольнице № 13 значительно улучшится уровень оказываемых медицинских услуг воспитанникам дома ребёнка. Во-вторых, новые подходы к воспитанию детей-сирот в государственных учреждениях, а архитектурные особенности здания дома ребенка не позволяют создавать условия, близкие к так называемому семейному типу размещения. Кроме того, у дома ребёнка нет лицензии на образовательные услуги.

«После посещения центров помощи детям эксперты пришли к выводу, что условия для воспитания детей в них гораздо более комфортные, отвечают современным подходам и требованиям воспитания в условиях государственного учреждения», — сказал детский омбудсмен.

Между тем в пермском отделении «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) считают, что в ситуации с «Пермским краевым специализированным Домом ребенка» Павел Миков в очередной раз показал, что он защищает не права детей, а права чиновников.

«У меня впечатление, что ему все равно, что будет с детьми. На мой взгляд, в этом его поведение нисколько не поменялось с того самого момента, как он заступил на свою должность», — сказал председатель Пермского регионального совета ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров.

Он также отметил, что ещё в 2014 году пермское отделение РВС выпустило доклад под названием «Детский вопрос и детская правозащита в Пермском крае». В основу доклада легли открытые публикации и авторские исследования, эксперты РВС рассмотрели состояние острейших вопросов политики в области детства в Прикамье и работу института уполномоченного по правам ребёнка.

«В этом докладе мы указали на то, что в течение всего периода работы Павла Микова на должности уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае происходило катастрофическое сокращение данной инфраструктуры. И это совершенно не вызывало каких-то бурных протестов со стороны Павла Владимировича. Закрывались дошкольные и школьные учреждения, учреждения профессионального образования, причем в основном — в сельской местности. В медицинской сфере сокращалось число больничных коек, а о детских лагерях и говорить нечего — только в период с 2008 по 2012 год было закрыто 748 таких учреждений. Создаётся впечатление, что выступать не в интересах детей — обычная практика Павла Микова», — отметил активист РВС.

Он напомнил о закрытии национальной татарской школы и детского сада в деревне Батерики Березовского района Пермского края, пермской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В числе закрытых оказалось множество важных детских учреждений.

По словам Мазурова, сокращение инфраструктуры детства в период с 2008 по 2017 год производилось поистине в промышленных масштабах. Общественность неоднократно обращалась к уполномоченному по правам ребенка, но Павлу Микову, по мнению активиста, это всё было безразлично. Он вставал на сторону чиновников.

«Это все есть в открытых источниках, все могут изучить их и убедиться в этом сами. Или могут прочитать наш доклад. Так что удивляться тому, что он в очередной раз поддержал чиновников и отвернулся от детей, являющихся воспитанниками «Пермского краевого специализированного Дома ребенка»? Этих детей чиновники фактически обрекли на страдания, все адекватные специалисты говорят об этом. Однако мы считаем, что министерство вовсе не обязано ликвидировать это учреждение, даже если существует требование о том, что у всех домов ребенка был бы один учредитель. Есть иные варианты разрешения проблемы, в ближайшее время мы выпустим обращение к краевым властям по этому поводу», — заявил Алексей Мазуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года коллективу работников Пермского краевого специализированного Дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и с нарушениями психики заявили, что их учреждение с 2018 года прекращают финансировать из бюджета. Как утверждают сами сотрудники, их предупредили о закрытии учреждения и увольнении персонала.

Стоит отметить, что в доме ребёнка работает 200 человек, на воспитании находится 102 ребёнка в возрасте до четырёх лет, большинство из них дети-сироты, которые имеют отклонения в здоровье.

Когда информация о закрытии учреждения получила широкий резонанс, минсоцразивтия выступило с комментарием ситуации. В ведомстве подчеркнули, что вопрос только обсуждается.

«Окончательное решение зависит во многом от экспертного заключения ведомств, занимающихся защитой прав детей, а также представителей общественности», — сказали ранее в ведомстве.

Однако после положительной оценки, которую вынесла экспертная группа (в её состав, в частности, вошли глава фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, член общественного Совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по Пермскому краю Татьяна Романовская, председатель Ассоциации замещающих семей Пермского края Ольга Шайкулова, начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Минсоцразвития Прикамья Татьяна Кель, ответственный секретарь краевой КДН и ЗП Ольга Васильева, представители министерства здравоохранения Пермского края) окончательное решение видится очевидным.

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