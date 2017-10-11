Сенатор: Участников ВФМС-2017 отбирали по способностям,а не по взглядам

Москва, , 17:59 — REGNUM Рассмотрение заявок на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проходило на высоком уровне, отбор делегатов проводился без ограничений по взглядам или принадлежности к какой-либо социальной группе. Об этом 11 октября заявила журналистам член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

«Все организационные моменты и по согласованию, и по отбору участников были для нас важны, потому что мы перед собой ставили задачу, чтобы на фестиваль была возможность приехать не просто всем желающим, а тем, кто несёт идею молодёжной политики, несёт идеологию мира и добра», — приводит слова сенатора ТАСС.

Как отметила Афанасьева, отбор участников не проводился по идеологическому или политическому принципу, а главным критерием было то, «какой проект, какую идею, какое выступление» молодой человек может лично предложить фестивалю и миру.

Сенатор подчеркнула, что нынешний фестиваль стал самым большим по количеству заявок на участие. Всего заявки подали 75 тысяч граждан России — отбор участников проводился на уровне регионов, а также 50 тысяч молодых людей из иностранных государств. По результатам отбора к участию в фестивале был допущен каждый пятый из подавших заявку.

По словам Афанасьевой, российская сторона не проверяла иностранных делегатов, и их их «не отбирали по принципу принадлежности к какой-то расе, по цвету кожи или взглядам». Она также подчеркнула, что отбор прошёл без нарушений законодательства, ни одного сигнала о коррупции в Совет Федерации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет походить с 14 по 22 октября в Сочи. Мероприятие соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран мира.

Старт фестиваля будет дан в Москве, где 14 октября пройдёт международный парад-карнавал студентов. Кроме этого, в первые три дня фестиваля 2000 иностранных участников посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.

Рабочими языками фестиваля будут официальные языки ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.