В Белоруссии наблюдается приток туристов из Великобритании

Гомель, Белоруссия, , 17:56 — REGNUM Введение пятидневного безвизового режима в Белоруссии способствовало увеличению числа туристов из Великобритании, заявила посол Соединенного Королевства и Северной Ирландии в Белоруссии Фиона Гибб 11 октября, сообщает «Белта».

Дипломат считает, что Белоруссия обладает высоким туристическим потенциалом, и особой популярность у туристов могут пользоваться исторические и природные объекты.

«Я была в Мире, Несвиже, посещала Березинский заповедник — это потрясающие, интересные места, рекомендую побывать там всем», — сказала Гибб.

Дипломат приняла участие в двухдневном информационном туре по Полесью, который организован для укрепления имиджа Гомелевской области в международном туристическом сообществе. В туре также приняли участие потенциальные инвесторы, представители СМИ, сотрудники консульств, всего около 20 человек из Великобритании, Бельгии, Эстонии, России, Украины и Хорватии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года президент БелоруссииАлександр Лукашенко заявил, что Великобритании необходимо активнее инвестировать в экономику Белоруссии. Глава государства считает, что у Соединенного Королевства есть «масса свободных денег», которые нужно вкладывать.

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